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Осужденный сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно для передач

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Фото: скриншот
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В Благовещенске осужденный мужчина сбежал из следственного изолятора (СИЗО) через окно для передач. Эту информацию подтвердили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области в воскресенье, 30 июля. Кадры побега имеются в распоряжении «Известий».

На них видно, как мужчина проводит уборку в комнате свиданий. В какой-то момент он открывает окно для передач и исчезает в нем.

Известно, что побег из СИЗО совершил 22-летний мужчина, осужденный за кражу, который должен был выйти на свободу в апреле 2025 года.

В УФСИН уточнили, что побег был зафиксирован днем в воскресенье.

«Днем 30 июля 2023 года сотрудниками СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области было обнаружено отсутствие на рабочем месте осужденного 2001 года рождения (судим за кражу), выведенного для выполнения работ в комнату свиданий и передач. Воспользовавшись отсутствием надзирающего сотрудника, осужденный совершил побег через окно приема передач», говорится в сообщении ведомства, цитату из которого приводит агентство «Порт Амур».

В настоящее время идет розыск сбежавшего.

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В апреле сообщалось, что подсудимый сбежал через окно из здания суда в Свердловской области, где ему должны были заменить условно-досрочное освобождение на лишение свободы. Житель Первоуральска Александр Колмаков был дважды судим за причастность к грабежу, краже и мошенничеству. На свободу он вышел в конце августа 2022 года.

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