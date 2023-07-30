Осужденный сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно для передач
В Благовещенске осужденный мужчина сбежал из следственного изолятора (СИЗО) через окно для передач. Эту информацию подтвердили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области в воскресенье, 30 июля. Кадры побега имеются в распоряжении «Известий».
На них видно, как мужчина проводит уборку в комнате свиданий. В какой-то момент он открывает окно для передач и исчезает в нем.
Известно, что побег из СИЗО совершил 22-летний мужчина, осужденный за кражу, который должен был выйти на свободу в апреле 2025 года.
В УФСИН уточнили, что побег был зафиксирован днем в воскресенье.
«Днем 30 июля 2023 года сотрудниками СИЗО-1 УФСИН России по Амурской области было обнаружено отсутствие на рабочем месте осужденного 2001 года рождения (судим за кражу), выведенного для выполнения работ в комнату свиданий и передач. Воспользовавшись отсутствием надзирающего сотрудника, осужденный совершил побег через окно приема передач», — говорится в сообщении ведомства, цитату из которого приводит агентство «Порт Амур».
В настоящее время идет розыск сбежавшего.
В апреле сообщалось, что подсудимый сбежал через окно из здания суда в Свердловской области, где ему должны были заменить условно-досрочное освобождение на лишение свободы. Житель Первоуральска Александр Колмаков был дважды судим за причастность к грабежу, краже и мошенничеству. На свободу он вышел в конце августа 2022 года.