Похороны неоколониализма

Важнейший итог саммита и форума Россия — Африка заключается не в сухих цифрах подписанных соглашений или текстах официальных заявлений, а в самом факте проведения такого масштабного мероприятия на фоне наблюдаемых глобальных перемен.

Вспомним ситуацию, сложившуюся в международных отношениях без малого полтора года назад, вскоре после начала специальной военной операции. В своем стремлении беззастенчиво воспользоваться некоторым смятением стран «глобального Юга», долгое время не вникавших в комплексные причины обострения украинской ситуации, Запад в открытую заявлял о надеждах изолировать Россию, оторвать ее от традиционных союзников.

Немало сил было брошено нашими оппонентами и на работу с африканскими лидерами, которых всеми правдами и неправдами убеждали встать «на правильную сторону истории». Однако, как показали уже первые голосования в Генеральной Ассамблее ООН, в Вашингтоне и европейских столицах сильно переоценили свое влияние на Африку, проистекавшее из былой зависимости времен холодной войны и колониальных империй.

Наши африканские друзья довольно быстро распознали лукавость западных подходов, сумели провести параллели между собственной судьбой и украинской трагедией, в конечном счете продемонстрировали, что не собираются превращаться в послушных марионеток и бездумно выполнять инструкции от бывших сюзеренов.

В Африке — и саммит это наглядно продемонстрировал — все больше растет осознание того факта, что именно Россия наряду с другими лидерами «не-Запада» может помочь многострадальному континенту оставить в прошлом проблемы в гуманитарной, экономической, продовольственной и иных сферах.

Показателен промежуточный итог драмы с зерновой сделкой, которая, по сути, была задумана как комбинация для дискредитации Москвы в глазах беднейших стран мира. В итоге же Запад, организовав подобную многоходовую провокацию, как говорится, выстрелил себе в ногу, мотивировав нашу страну увеличить масштабы безвозмездных поставок продовольствия Африке в обход громоздких бюрократических решений вроде пресловутой «черноморской инициативы».

Схожие процессы произошли и в области безопасности. Пока, скажем, Франция, плела многоуровневые интриги во вчерашних колониях, пытаясь в режиме «управляемого хаоса» разделять и властвовать над местными политическими силами, Россия проявила готовность быстро и эффективно предотвращать разрастание гражданских конфликтов.

Отмечу, что блестящий результат наших действий в Мали и ЦАР, который вполне может быть экстраполирован, например, в Нигер и Буркина-Фасо, обусловлен не действиями отдельной «частной военной компании», а комплексными и планомерными шагами, координируемыми на самом высоком уровне. Собственно, потому эти локальные истории успеха и вызвали паническую реакцию у американо-европейских элит, четко видящих очерченную тенденцию по возвращению России в Африку.

Саммит в Санкт-Петербурге стал демонстрацией нашей совместной с давними соратниками и партнерами готовности трансформировать отдельные достижения в системную многоплановую работу, направленную на освобождение африканского континента от наследия колониализма.

Ключевой фактор заключается в том, что эта стратегия будет осуществляться в условиях не конкуренции, а сотрудничества с другими центрами силы начавшейся эпохи многополярности, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия. У глобального большинства есть логичное и оформленное понимание необходимости форсирования исторического перелома, который в том числе вернет странам и народам Африки контроль над их жизнями и судьбами.

И первые, но самые значимые шаги в этом направлении сегодня делаются на Украине, где впервые столь решительно брошен вызов продвигаемой «золотым миллиардом» неоколониальной модели отношений с окружающим миром. В завершение вспомним пророческие слова Нельсона Манделы, который сказал следующее: «Наш путь к свободе необратим. Мы не должны позволять страху стоять на нашем пути».

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

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