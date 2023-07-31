Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля
Политика
В МИД РФ пообещали не отыгрываться на украинцах за визовый режим для россиян
Происшествия
Брянский губернатор сообщил об атаке БПЛА по зданию полиции
Армия
ВСУ в течение часа пять раз обстреляли территорию ДНР
Мир
В МИД РФ заявили об отвержении Киевом всех идей посредничества
Мир
Не менее 15 человек погибли при падении в пропасть автобуса в Перу
Армия
Источник сообщил об успешном завершении испытаний комплекса РЭБ «Сапфир» в зоне СВО
Мир
СМИ узнали о поставках Британией в РФ ключевого оборудования в обход санкций
Мир
Авиация МЧС РФ сняла угрозу распространения пожара в Турции на населенные пункты
Происшествия
В Приморье в ДТП погибла пятимесячная девочка
Происшествия
СК проверит информацию об избиении пациента сотрудниками скорой помощи
Мир
Политолог Миршаймер указал на безнадежно бедственное положение ВСУ на поле боя
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

Похороны неоколониализма

Проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович — о значимости проведения саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Важнейший итог саммита и форума Россия — Африка заключается не в сухих цифрах подписанных соглашений или текстах официальных заявлений, а в самом факте проведения такого масштабного мероприятия на фоне наблюдаемых глобальных перемен.

Вспомним ситуацию, сложившуюся в международных отношениях без малого полтора года назад, вскоре после начала специальной военной операции. В своем стремлении беззастенчиво воспользоваться некоторым смятением стран «глобального Юга», долгое время не вникавших в комплексные причины обострения украинской ситуации, Запад в открытую заявлял о надеждах изолировать Россию, оторвать ее от традиционных союзников.

Немало сил было брошено нашими оппонентами и на работу с африканскими лидерами, которых всеми правдами и неправдами убеждали встать «на правильную сторону истории». Однако, как показали уже первые голосования в Генеральной Ассамблее ООН, в Вашингтоне и европейских столицах сильно переоценили свое влияние на Африку, проистекавшее из былой зависимости времен холодной войны и колониальных империй.

Наши африканские друзья довольно быстро распознали лукавость западных подходов, сумели провести параллели между собственной судьбой и украинской трагедией, в конечном счете продемонстрировали, что не собираются превращаться в послушных марионеток и бездумно выполнять инструкции от бывших сюзеренов.

В Африке — и саммит это наглядно продемонстрировал — все больше растет осознание того факта, что именно Россия наряду с другими лидерами «не-Запада» может помочь многострадальному континенту оставить в прошлом проблемы в гуманитарной, экономической, продовольственной и иных сферах.

Показателен промежуточный итог драмы с зерновой сделкой, которая, по сути, была задумана как комбинация для дискредитации Москвы в глазах беднейших стран мира. В итоге же Запад, организовав подобную многоходовую провокацию, как говорится, выстрелил себе в ногу, мотивировав нашу страну увеличить масштабы безвозмездных поставок продовольствия Африке в обход громоздких бюрократических решений вроде пресловутой «черноморской инициативы».

Схожие процессы произошли и в области безопасности. Пока, скажем, Франция, плела многоуровневые интриги во вчерашних колониях, пытаясь в режиме «управляемого хаоса» разделять и властвовать над местными политическими силами, Россия проявила готовность быстро и эффективно предотвращать разрастание гражданских конфликтов.

Отмечу, что блестящий результат наших действий в Мали и ЦАР, который вполне может быть экстраполирован, например, в Нигер и Буркина-Фасо, обусловлен не действиями отдельной «частной военной компании», а комплексными и планомерными шагами, координируемыми на самом высоком уровне. Собственно, потому эти локальные истории успеха и вызвали паническую реакцию у американо-европейских элит, четко видящих очерченную тенденцию по возвращению России в Африку.

Саммит в Санкт-Петербурге стал демонстрацией нашей совместной с давними соратниками и партнерами готовности трансформировать отдельные достижения в системную многоплановую работу, направленную на освобождение африканского континента от наследия колониализма.

Ключевой фактор заключается в том, что эта стратегия будет осуществляться в условиях не конкуренции, а сотрудничества с другими центрами силы начавшейся эпохи многополярности, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия. У глобального большинства есть логичное и оформленное понимание необходимости форсирования исторического перелома, который в том числе вернет странам и народам Африки контроль над их жизнями и судьбами.

И первые, но самые значимые шаги в этом направлении сегодня делаются на Украине, где впервые столь решительно брошен вызов продвигаемой «золотым миллиардом» неоколониальной модели отношений с окружающим миром. В завершение вспомним пророческие слова Нельсона Манделы, который сказал следующее: «Наш путь к свободе необратим. Мы не должны позволять страху стоять на нашем пути».

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023