Футбольный матч в Аргентине закончился столкновениями болельщиков с полицией

Матч плей-офф в аргентинском городе Авельянеда между командами «Индепендьенте» и «Бока Хуниорс» 29 июля завершился столкновениями между болельщиками и полицией. Правоохранителям пришлось применять резиновые пули и дубинки, задерживать дебоширов, сообщило издание Clarin.

Конфликт произошел из-за нестандартной ситуации на поле. «Индепендьенте» на домашнем поле уступил сопернику со счетом 0:2, что не понравилось болельщикам. Они стали кричать на трибунах, оскорблять президента футбольного клуба Нестора Гриндетти.

Агрессивно настроенные болельщики вышли на демонстрацию против руководства клуба, начали бросать камни в представителей его руководства и в подоспевших к месту событий стражей порядка.

В результате столкновения шесть полицейских получили травмы от ударов камнями. Нескольким автомобилям поблизости разбили стекла, 11 человек были задержаны.

19 июля массовой дракой закончился матч в Лиме. Перуанский Universitario принимал в ответном матче 1/16-й финала бразильский Corinthians. В добавленное время гости из Сан-Паулу забили победный гол, который гарантировал им выход в следующую стадию турнира. Бурная радость бразильцев возмутила хозяев поля — футболисты Universitario набросились на игроков гостей.