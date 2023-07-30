Очевидцы рассказали об атаке БПЛА по «Москва-сити»

Очевидцы поделились с «Известиями» деталями произошедшей атаки беспилотников по башням делового центра «Москва-сити», о которой стало известно утром в воскресенье, 30 июля.

«Решил проверить, пойти вниз покурить, мало ли что. Лифты все не работают, пришлось по лестнице 20 минут вниз спускаться», — поделился один из очевидцев.

Другой мужчина рассказал, что увидел момент столкновения беспилотника со зданием своими глазами, когда был на улице. По его словам, это был именно беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а не дрон, так как был «большого размера».

«Естественно, я сразу лег», — сказал собеседник «Известий».

Ранее утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил о совершенной ночью 30 июля атаке украинских беспилотников. Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений нет.

Ранее «Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла. На месте работают оперативные службы.