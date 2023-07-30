Игра вдолгую

Саммит состоялся. Несмотря на мощное политическое давление Запада и США, африканцы приехали к тому, кто когда-то встал на защиту свободы и суверенного равенства их народов. Они приехали в Россию. Визит порядка 47 делегаций в разных государственных рангах наглядно показал, что Африка в большинстве своем по-прежнему дружественна и верит нашей стране, открыта к многогранному сотрудничеству и все еще ждет развития серьезных двусторонних форматов взаимодействия в экономической, политической и гуманитарной сферах, а также готова принять самое активное участие в закладке альтернативного мирового порядка, основанного на уважении к суверенитету государств и нормам международного права.

В итоговую декларацию второго саммита вошли следующие договоренности: создание механизма диалогового партнерства (саммит Россия — Африка и далее продолжит свою работу и будет проводиться раз в три года), сотрудничество в сфере политики, в сфере обеспечения безопасности, в торгово-экономической и правовой сферах, а также научно-техническое, гуманитарное сотрудничество и сотрудничество в информационной сфере и сфере охраны окружающей среды.

Неизменные с 2019 года (первого в истории саммита Россия — Африка) и не глобально отличающиеся друг от друга контекстом декларации тем не менее в этот раз вселяют надежду на практическую имплементацию написанного. Спустя, пожалуй, одни из самых турбулентных в истории четыре года РФ и африканские государства встраиваются в гораздо более широкую взаимную парадигму отношений, чем может показаться на первый взгляд.

Содействие в реструктуризации глобальной финансовой архитектуры, выработка программ отраслевого развития в экономике, кооперация по линии министерств обороны, содействие возвращению культурных ценностей предполагают то, что Россия со своими африканскими партнерами наконец-то нацелена «играть вдолгую», комплексно решая не только двусторонние задачи, но и принимая активное участие в решении общемировых проблем.

Политический диалог России и Африки выходит на новый уровень. Основанные изначально на дружбе и взаимопонимании отношения приобрели сегодня характер в высшей степени партнерских и стратегических. Современному политическому и экономическому африканскому истеблишменту был предложен искренний и открытый диалог на равных. За мир, безопасность и развитие во имя процветания будущих поколений — основной и не единожды прозвучавший тезис саммита.

Осталось приступить к практической реализации обозначенного. Помимо предстоящей серьезной работы над устранением барьеров для развития экономических отношений нужны разработка новых финансовых моделей, инструментов и механизмов, переход на расчеты в национальных валютах, налаживание новых логистических маршрутов, страхование инвестиционных проектов и технологический суверенитет. Необходимы глобальная перезагрузка мышления, абсолютно новые скрипты выстраивания делового взаимодействия как со стороны российского, так и со стороны африканского бизнес-сообщества.

Предстоит большая домашняя работа: привычные западные модели здесь не работают. Африканский континент имеет совершенно иную систему человеческих и хозяйственных связей. Кроме этого «континент будущего» неизменно следует стремлениям обозначить свое самостоятельное место в мировой системе координат и стать самодостаточным регионом, имеющим право на самоопределение и саморазвитие своих государств.

Африка заинтересована в партнерах, готовых развивать внутренние ресурсы континента на взаимовыгодных условиях. И именно в лице РФ африканские государства видят сегодня такого партнера. Это сотрудничество действительно имеет колоссальные возможности. Африка должна стать одним из самых приоритетных направлений не только во внешнеполитическом курсе России, но и во внешнеэкономической деятельности.

Российскому бизнесу необходимо запастись терпением, усердием, а также кардинально поменять скорость принятия решений на стремительную. Эта кооперация не может строиться на умозрительных заключениях и представлениях: Африку нужно чувствовать, изучать и принимать.

Россия должна вернуться в Африку с крупными проектами наследия в области энергетики, промышленного производства, дорожно-транспортной инфраструктуры, наукоемких технологий, телекоммуникаций, космоса и безопасности.

Российские образование и наука должны стать настолько привлекательными для африканцев, чтобы процент африканских студентов, обучающихся в российских вузах, в несколько десятков раз превысил показатели времен СССР. И тогда язык дружбы и доверия, в том числе и русский, останется языком общения России и Африки на многие поколения вперед.

Автор — председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай»

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