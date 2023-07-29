В Одесской области сохранили памятник Зое Космодемьянской

Власти города Белгород-Днестровский Одесской области отказались демонтировать памятник герою СССР Зое Космодемьянской, расположенный на территории школы. Об этом 29 июля сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

В письме секретаря городского совета Александра Скалозуба, опубликованного в канале, указывается, что у властей нет документов, подтверждающих принадлежность памятника конкретной исторической личности.

О том, что монумент планируется демонтировать, сообщило издание «Новости Одессы» 25 мая. Отмечается, что прошение о сносе памятника было направлено участником организации «Декоммунизация» Вадимом Поздняковым.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.