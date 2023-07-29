Новый метод борьбы с раком придумали в России

В России придумали способ уничтожения раковых клеток изнутри. Частицы магнетита вводят в раковую опухоль и под воздействием магнитного поля нагревают, сообщает телеканал «Известия». При температуре более 40 градусов больные клетки погибают. Магнитный способ борьбы стал возможным после создания чистых наночастиц вещества. Новый метод лечения позволит минимизировать побочные эффекты у онкологических больных. По словам экспертов, магнитную терапию применяют для лечения только некоторых видов опухолей.

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