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Названы города с самым подорожавшим арендным жильем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Самый большой рост средних ставок аренды однокомнатных квартир за прошлый год зафиксирован в Челябинске (19,7%), на втором месте — Нижний Новгород (17,7%), на третьем — Омск (15,5%), сообщили «Известиям» аналитики федеральной компании «Этажи».

На четвертом месте Волгоград (15,2%), на пятом — Екатеринбург (12,4%), добавили эксперты.

В Москве цены, наоборот, снизились на 7,8%, в Санкт-Петербурге тоже — на 15%, рассказали аналитики.

По данным специалистов, в лидерах по годовому росту средних ставок аренды двухкомнатных квартир: Уфа (19,5%), Волгоград (18,2%), Нижний Новгород (14,1%), Казань (8,2% и Челябинск (7,4%). Но в Москве за этот же период цены снизились на 8,5%, в Санкт-Петербурге на 16,1%.

«В преддверии начала студенческого и делового сезона Москва и Санкт-Петербург имеют потенциал для роста средних ставок аренды», — сказала директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

В целом за прошедший год средние ставки аренды жилья в городах-миллионниках снижались из-за дефицита спроса, в этом году напротив на рынке сформировался дефицит временного жилья и арендодатели стали активнее поднимать цены на проживание, отметили аналитики.

«В этом году спрос на аренду жилья начал расти с середины лета, а не к концу отпускного сезона, как это было раньше, в итоге, средние ставки аренды стали резко расти, — рассказала Павлинова. — И если в части городов они еще только приближаются к значениям прошлого года, то в других городах они выросли на 15-20%».

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Ранее, 25 июля, аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что в Москве растет популярность микронедвижимости, однако объем предложения такого жилья на рынке сократился. Отмечается, что подобные «микроапартаменты» приобретаются чаще всего с целью дальнейшей сдачи помещения в аренду. Аналитики добавили, что средневзвешенная цена 1 кв. м подобной недвижимости составила 322,2 тыс. рублей (выросла на 2,4% за полгода и на 9,2% за год).

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