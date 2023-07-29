Ракеты «Изделие 305» российского производства представляют угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 июля написал автор журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

Вооружение, о котором идет речь, применяется с вертолетов Ка-52.

«Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской противовоздушной обороны (ПВО)», — сообщает журналист со ссылкой на заявление минобороны Великобритании.

По его словам, чтобы противостоять «Изделию 305», украинцам нужно больше средств ПВО с большим радиусом действия, таких как Patriot или истребители F-16.

«Без них ход наступления, скорее всего, будет медленным и кровавым», — считает журналист.

Журналист подчеркивает, что оружие способно серьезно усовершенствовать боевые возможности армии России.

Ранее, 28 марта, стало известно, что многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305Э» успешно применяется армейской авиацией ВС России в зоне спецоперации. Помимо вертолета Ка-52, она интегрирована в систему вооружения вертолетов Ми-28НМ.

От других боеприпасов ракету отличают легкость и дальность полета до 14,5 км. При этом ракета способна развить скорость до 230 м/с. Боеприпас оснащен оптической тепловизионной головкой самонаведения и может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.

Россия с 24 февраля 2022 проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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