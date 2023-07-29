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Мужчина ворвался в два дома в Германии и застрелил трех человек

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Фото: Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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Мужчина ворвался в два дома в ФРГ 28 июля, застрелил трех человек и ранил двоих. Об этом сообщает газета Bild.

Стрельба раздалась в многоквартирном доме неподалеку от Аугсбурга. По данным штаб-квартиры полиции в Северной Швабии, 64-летний мужчина в ворвался в дом на Шубертштрассе и застрелил трех человек. Жертвами стали две женщины 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина.

К вечеру он проник в другое здание, находящееся на Хохвогельштрассе, и серьезно ранил еще двоих. Пострадавшими оказались мужчины 32 и 44 лет. Их отправили в больницу, сейчас жизни потерпевших ничего не угрожает.

Подозреваемый арестован в Лангвайде в республике Бавария.

«Он позволил арестовать себя и не выказал сопротивления», — рассказал представитель полиции.

Обстоятельства и причины случившегося всё еще являются предметом расследования. На месте преступления работают криминалисты.

Ранее, 3 мая, полиция ФРГ задержала свыше 30 подозреваемых в связях с мафией Италии. По всему миру в результате операции против итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» были арестованы 85 человек, всего под ограничительные меры попали 108 человек в Италии.

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