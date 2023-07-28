Джанго объяснил нежелание петь на украинском языке

Российский певец Джанго (Алексей Поддубный), родившийся в Киеве, объяснил, почему не поет на украинском языке. Об этом он рассказал 28 июля в эфире передачи РЕН ТВ «Соль».

«Для меня украинский язык — это язык врага. Мы не говорили по-украински. Мы смеялись над тем, как «Семнадцать мгновений весны» стали переводить на украинский язык. Это всё вызывало ироничное отношение. Ну балуются люди, и Бог с ними. Мы к этому не имели никакого отношения», — рассказал он.

Также в эфире передачи артист признался, что не выдержал славу, которая свалилась на него после хита «Холодная весна», и потерял мотивацию писать новые песни.

«Соль» — это уникальный формат, который полюбился многим зрителям. В этой программе стирается грань между поклонниками и их кумирами. Можно не только познакомиться с любимцами, но и насладиться живым звуком.

Ранее, 22 июля, музыкант Сергей Бобунец рассказал о причинах распада группы «Смысловые галлюцинации» в эфире шоу «Соль» на РЕН ТВ. По его словам, у участников пропала мотивация, несмотря на деньги и уговоры.