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Джанго рассказал об исчезнувшем вдохновении после свалившейся славы

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Российский певец Джанго (Алексей Поддубный) признался, что не выдержал славу, которая свалилась на него после хита «Холодная весна». Об этом он рассказал 28 июля в эфире передачи РЕН ТВ «Соль».

«Самое плохое, что со мной случилось от этого, — это то, что мы стали много ездить, много быть в этом задействованными. Огромное количество времени стало уходить не на творчество, а на что-то совершенно иное: какие-то съемки, какие-то клипы, какие-то выступления и прочее. Для меня всегда источником вдохновения служили тишина и уединение. И тут его не стало вообще. Я сам для себя не мог никакой мотивации найти», — рассказал Джанго.

По его словам, раньше мотивацией для творчества были отсутствие денег, тишина, уединение и попытки «рассказать миру о том, что чувствую».

«Соль» — это уникальный формат, который полюбился многим зрителям. В этой программе стирается грань между поклонниками и их кумирами. Можно не только познакомиться с любимцами, но и насладиться живым звуком.

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Ранее, 22 июля, музыкант Сергей Бобунец рассказал о причинах распада группы «Смысловые галлюцинации» в эфире шоу «Соль» на РЕН ТВ. По его словам, у участников пропала мотивация, несмотря на деньги и уговоры.

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