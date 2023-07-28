Джанго рассказал об исчезнувшем вдохновении после свалившейся славы
Российский певец Джанго (Алексей Поддубный) признался, что не выдержал славу, которая свалилась на него после хита «Холодная весна». Об этом он рассказал 28 июля в эфире передачи РЕН ТВ «Соль».
«Самое плохое, что со мной случилось от этого, — это то, что мы стали много ездить, много быть в этом задействованными. Огромное количество времени стало уходить не на творчество, а на что-то совершенно иное: какие-то съемки, какие-то клипы, какие-то выступления и прочее. Для меня всегда источником вдохновения служили тишина и уединение. И тут его не стало вообще. Я сам для себя не мог никакой мотивации найти», — рассказал Джанго.
По его словам, раньше мотивацией для творчества были отсутствие денег, тишина, уединение и попытки «рассказать миру о том, что чувствую».
«Соль» — это уникальный формат, который полюбился многим зрителям. В этой программе стирается грань между поклонниками и их кумирами. Можно не только познакомиться с любимцами, но и насладиться живым звуком.
Ранее, 22 июля, музыкант Сергей Бобунец рассказал о причинах распада группы «Смысловые галлюцинации» в эфире шоу «Соль» на РЕН ТВ. По его словам, у участников пропала мотивация, несмотря на деньги и уговоры.