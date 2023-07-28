Первый поезд из Китая проехал через Амур
Первый контейнерный поезд прошел по новому железнодорожному мосту через Амур из Китая. Состав доставит 55 контейнеров с автомобильными комплектующими в Московскую область, сообщает телеканал «Известия». Мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян ранее использовался только для экспорта. С начала года по нему было перевезено более 1 млн 300 тыс. т грузов. Планируется отправлять со станции Тунцзян один контейнерный поезд в неделю.
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