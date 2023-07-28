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Мост через реку Шелонь отремонтировали в Псковской области

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Фото: Telegram/MV_007_Pskov
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В Псковской области в Дедовичском районе завершился капитальный ремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь. По словам главы региона Михаила Ведерникова, это крайне важный объект для района.

Псковская лента новостей пишет, что мост приводили в порядок с 2021 года. Для комфорта жителей пришлось на время ремонта соорудить временный мост. В декабре 2022 года движение по основному мосту было запущено.

В рамках капремонта рабочие обустроили основной мост, съезды, подходы и водоотводные канавы. Псковское агентство информации отмечает, что для безопасности дорожного движения на мосту оборудовали двусторонний тротуар, смонтировали наружное освещение. Заказчиком работ выступила администрация Дедовичского района.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их стоимость превысила 320 млн рублей, сообщает ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что Псковская область в этом году получит 40 млн рублей на модернизацию муниципальных музеев. Финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта «Культура-2023».

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