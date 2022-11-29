Псковская область получит 40 млн рублей на модернизацию музеев

Псковская область получит 40 млн рублей на модернизацию муниципальных музеев в 2023 году. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

Финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта «Культура-2023». Субсидия будет направлена в Гдовский музей истории края, Музей истории Невеля, Краеведческий музей Великих Лук, Военно-исторический музей-заповедник, Краеведческий музей Дружбы народов истории Пыталовского края, Бежаницкий районный центр культуры и литературно-художественный музей им. писателя И.А. Васильева.

По данным Псковского агентства информации, учреждения смогут приобрести оборудование и технические средства.

Ранее сообщалось, что в Якутии субсидию на техническое оснащение получили 10 учреждений. Оборудование обновляют в рамках Года культурного наследия народов России.