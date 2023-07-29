30 июля — Национальный день чизкейка в США: как появился этот популярный десерт

Каждый год 30 июля в США отмечают Национальный день чизкейка (National Cheesecake Day) в честь одного из самых популярных лакомств в мире. «Известия» рассказывают, как появился праздник и как он пройдет в 2023 году.

Национальный день чизкейка в США – 2023: когда появился десерт

Первый чизкейк, или сырный пирог (от анг. сheese — сыр и cake — пирог), был создан на греческом острове Самос в VIII—VII вв. до н.э. Там археологи обнаружили формы для сыра, которые, возможно, использовались для приготовления пирога. В Греции чизкейк считался хорошим источником энергии и даже подавался спортсменам на первых Олимпийских играх. Также чизкейком угощали гостей во время разных торжеств, в том числе на свадьбах.

Готовили пирог из муки, пшеницы, меда и сыра. Затем рецепт попал к римлянам, которые добавили в него измельченный сыр и яйца. Чизкейк запекали под горячим кирпичом и подавали теплым по особым случаям. Считается, что его ярым почитателем был Юлий Цезарь и благодаря этому явство всегда было на столах знати.

Позднее десерт стал популярен в Европе. Рецепты пополнялись новыми ингредиентами, характерными для каждого региона. А в XVI веке в Англии была напечатана первая поваренная книга, в которой оказался и рецепт чизкейка. По некоторым данным, свой вклад в его разработку внес лично шеф-повар английского короля Генриха VIII. Сыр нарезали на очень мелкие кусочки и вымачивали в молоке в течение трех часов. В процеженную смесь добавляли яйца, масло и сахар.

Национальный день чизкейка в США 2023 — история праздника

Классический «американский» чизкейк был изобретен в конце XIX века в Нью-Йорке. В 1872 году местный фермер Уильям Лоуренс пытался воссоздать мягкий французский сыр «Невшатель» и случайно изобрел сливочный сыр. Три года спустя его изобретение уже продавалось в магазинах под брендом «Филадельфия». С тех пор он стал основным ингредиентом для десерта в Соединенных Штатах.

Сегодня чизкейк в нью-йоркском стиле — это насыщенный сливочный вкус, который не спутаешь ни с каким другим. При этом в отличие от торта его можно не запекать. Сверху десерт украшают свежими ягодами, шоколадом или орехами. Он подается во многих ресторанах и кафе, американцы считают его таким же своим национальным достоянием, как кока-кола или Статуя Свободы.

Как и в случае со многими символами в честь чизкейка также был образован праздник. Впервые его начали отмечать в 1985 году. Затем к празднованиям присоединились в других странах.

Помимо основного торжества в календаре праздников США есть еще несколько похожих дат. Весной, например, празднуются День чизкейка с белым шоколадом (6 марта), День вишневого чизкейка (23 апреля) и День черничного чизкейка (26 мая). А осенью — День тыквенного чизкейка (21 октября).

Национальный день чизкейка в США – 2023: как отмечают

В этот день кондитерские соревнуются в своей подаче лакомства, устраивая различные конкурсы и акции. В супермаркетах в честь праздника их можно купить со скидкой до 50%.

Если зайти в соцсети и набрать хештег #NationalCheesecakeDay, то в ленте отобразится много фотографий с рецептами и фотографиями чизкейков. Все желающие могут присоединиться к празднику и поделиться своими снимками.

Национальный день чизкейка в США – 2023: интересные факты

В настоящее время в мире существует множество вариаций знаменитого пирога. Однако основа остается прежней: корж и сырная начинка. Так, итальянцы для начинки используют сыр рикотта, греки — мизитру или фету, немцы предпочитают творог, а японцы — смесь кукурузного крахмала и яичных белков.

В России десерт также пользуется большой любовью. Кроме того, самый большой в мире чизкейк был приготовлен именно в нашей стране. Его изготовила в 2017 году компания Cheeseberry Company в честь празднования 240-летия Ставрополя. Вес пирога диаметром около 2,5 м и высотой 1,2 м составил более 4 т. Отведали его более 40 тыс. человек.

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