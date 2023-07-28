Более 80 человек заразились корью с начала 2023 года в Татарстане
Случаи заболевания корью регистрируют в Татарстане. С начала года зарегистрировано 83 случая заражения. 39 заболевших — это дети. Об этом сообщила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
Из числа заболевших корью — 41 гражданин другого государства. Основная доля заболевших, 33 человека, прибыли из Таджикистана. 67% не имели прививки от кори.
ИА «Татар-информ» уточняет, что в начале предыдущей недели из-за вспышки кори деятельность детского центра в Набережных Челнах приостановили на 40 суток. Выяснилось, что ни у сотрудников, ни у детей не было прививок.
Ранее, 25 июля, сообщалось, что в Челябинской области с начала года зафиксировали 70 случаев заболевания корью. Среди заболевших 30 детей. Специалисты отметили, что подъем заболеваемости связан с увеличением числа лиц без иммунитета к этому возбудителю.