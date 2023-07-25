Корь подтвердили у 70 жителей Челябинской области с начала 2023 года
В Челябинской области с начала года зафиксировали 70 случаев заболевания корью. Среди заболевших 30 детей. Все случаи подтверждены лабораторными исследованиями. Такие данные сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты отметили, что подъем заболеваемости связан с увеличением числа лиц без иммунитета к этому возбудителю. В ведомстве самым эффективным средством профилактики кори назвали вакцинацию.
Ранее, 4 июля, сообщалось о вспышке кори в Пензенской области. Тогда региональный минздрав сообщал о 18 зараженных инфекцией. На прошлой неделе, 20 июля, ведомство отметило приостановку роста случаев заболевания. Так, с признаками этого заболевания выявлено 74 человека, из них 66 — это дети.