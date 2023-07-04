В селе под Пензой 18 человек заразились корью
В селе Средняя Елюзань в Городищенском районе Пензенской области 18 человек заразились корью. Об этом 4 июля сообщается на сайте регионального минздрава.
«По состоянию на вторник, 4 июля, в селе Средняя Елюзань Городищенского района число заболевших корью составляет 18 человек, из них 13 находятся в стационаре, 5 проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении ведомства.
По словам заместителя министра здравоохранения области, начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марины Воробьевой, корь может распространяться до того, как больной человек получит типичную сыпь, которая помогает людям распознать заболевание.
«Поэтому люди с корью могут заразить других, прежде чем они узнают, что больны», — отметила Воробьева.
Она подчеркнула, что среди симптомов болезни высокая температура, слабость, кашель, насморк, покраснение глаз и сыпь.
Ранее, 18 апреля, сообщалось, что университеты МАИ и МИСиС временно перевели студентов на дистанционное обучение на фоне вспышки кори. Однако позднее в тот же день МАИ отменил дистанционку, так как столичный Роспотребнадзор не подтвердил диагноз корь у одного из студентов.