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Тяжелоатлет из ЛНР занял 3-е место на первенстве России

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Фото: ТАСС/ Егор Алеев
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Андрей Антоненко завоевал бронзу в весовой категории до 55 кг в дисциплине рывок.

Воспитанник спортшколы ГУ ЛНР «СДЮСШОР по тяжелой атлетике» Андрей Антоненко завоевал бронзовую медаль на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет.

При финансовой поддержке Фонда «Наш спорт» спортсмен из ЛНР смог принять участие в соревновании и занял призовое место.

«От души поздравляю Андрея Антоненко с бронзовой медалью на первенстве России по тяжелой атлетике. Искренне рад, что спортсмены из Луганска демонстрируют твердый характер и целеустремленность. Ваша победа стала замечательным подарком вашему тренеру-преподавателю Андрею Костину, родителям, всем тем, кто поддерживал вас на пути к успеху. Для нас это особая награда и еще одно подтверждение высокой миссии фонда», — отметил заместитель министра спорта, председатель Совета Фонда «Наш спорт» Одес Байсултанов.

В турнире принимают участие более 300 спортсменов из 51 региона России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. К участию в соревнованиях также заявлены и атлеты из Республики Беларусь.

Первенство России по тяжелой атлетике проводится с 24 по 31 июля 2023 года в г. Саранске, Республика Мордовия. Турнир предусматривает соревнование в трех основных категориях: рывок, толчок и двоеборье.

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