СМИ назвали причину смерти актера Бабенко из «Улицы разбитых фонарей»

Актер Андрей Бабенко покончил с собой. Об этом 28 июля сообщает ИА Regnum со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, у актера не было родственников, а опрошенные друзья и коллеги рассказали, что он в последние годы жизни переживал из-за одиночества и нехватки финансов. Источник издания уточнил, что Бабенко часто занимал деньги.

«У Андрея не было ни жены, ни матери, ни детей. Он был абсолютно одинок. О его смерти узнали на съемочной площадке. <...> Вся съемочная группа стала ему звонить, но он трубку не брал — он был уже мертв», — рассказал агентству режиссер Максим Бриус, друг актера.

Он отметил, что Бабенко снимался в третьем сезоне сериал «Крепкие орешки», а также уже подписал контракт на четвертый. Однако, по словам режиссера, денег всё равно не хватало, актер подрабатывал курьером.

О смерти 47-летнего Бабенко стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что актер скончался еще 24 июля.

С 1997 по 2004 год Андрей Бабенко работал в Мурманском областном драматическом театре, позже переехал в Санкт-Петербург. За время своей актерской карьеры он снимался в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны».