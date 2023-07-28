Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия ДР Конго отразила вторжение войск Руанды
Экономика
Штрафы за сокрытие информации о загрязнении экологии увеличат в пять раз
Мир
F-16 выводят на базу в Ларисе в Греции из-за взрывов на складе боеприпасов
Мир
Температура воды в Средиземном море достигла рекордной отметки
Мир
Путин проведет двустороннюю встречу с президентом Эритреи 28 июля
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Мир
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Политика
Захарова рассказала о гуманитарной роли России в Африке
Мир
Штаб-квартиру правящей партии разграбили и подожгли после госпереворота в Нигере
Мир
Антонов заявил об ударе по отношениям РФ и США из-за поставок кассетных снарядов Киеву
Общество
Бастрыкину доложат о ходе следствия по нападению на полицейских в Бурятии
Мир
Politico сообщила о намерениях США поставить Киеву танки Abrams в сентябре

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В возрасте 47 лет ушел из жизни актер Андрей Бабенко, о чем сообщает портал «Кино-театр.ру» 27 июля.

Согласно информации портала, актер скончался еще 24 июля. Причина его смерти не называется.

С 1997 по 2004 год Андрей Бабенко работал в Мурманском областном драматическом театре, позже переехал в Санкт-Петербург. За время своей актерской карьеры он снимался в таких популярных сериалах как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», передает «Газета.ру»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023