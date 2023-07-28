Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко

В возрасте 47 лет ушел из жизни актер Андрей Бабенко, о чем сообщает портал «Кино-театр.ру» 27 июля.

Согласно информации портала, актер скончался еще 24 июля. Причина его смерти не называется.

С 1997 по 2004 год Андрей Бабенко работал в Мурманском областном драматическом театре, позже переехал в Санкт-Петербург. За время своей актерской карьеры он снимался в таких популярных сериалах как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», передает «Газета.ру»