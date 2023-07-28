К тушению пожаров в Турции подключилось МЧС России

Авиация МЧС России работает на пожарах в Турции. На очаги возгораний спасатели сбросили почти 1,2 тыс. т воды, передает телеканал «Известия». Самолеты-амфибии Бе-200 ликвидируют пожары в труднодоступной местности. Отмечается, что из-за плохой видимости летать приходится на низких высотах среди гор. Сильные лесные пожары в Турции начались 24 июля. Первые очаги зафиксировали вблизи курорта Кемер. Причиной возникновения огня стала сильная жара.

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