NASA планирует опубликовать свой отчет об НЛО

Комитет NASA опубликует отчет об НЛО в августе. Глава организации заявил, что у людей вызывает сомнения тема «инопланетян», передает телеканал «Известия». Сейчас специалисты NASA изучают случаи наблюдения НЛО. Отмечается, что в своих исследованиях ученые используют научные датчики для определения феноменов. Ранее экс-сотрудник разведки США заявил, что Вашингтон скрывает программу по изучению НЛО.

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