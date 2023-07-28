Реклама
Прямой эфир
Общество
Грызлов заявил о защите Россией православного наследия в рамках СВО
Политика
Путин заявил о списании задолженности странам Африки на $23 млрд
Происшествия
ФСБ задержала в Орловской области мужчину за попытку вступить в ВСУ
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Культура
Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале
Политика
Кремль не ждет приглашения Путина на ноябрьский саммит АТЭС
Мир
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Политика
В Кремле указали на сохранение открытости РФ к урегулированию кризиса на Украине
Экономика
Путин заявил, что РФ всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров

Times узнала о случайной отправке минобороны Британии секретных данных союзнику РФ

The Times: минобороны Британии по ошибке отправило секретные данные союзнику РФ
0
Фото: Global Look Press/Jochen Tack
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Великобритании начало расследование после того, как официальные лица случайно отправили электронные письма, содержащие секретную информацию, в союзную с Россией страну. Об этом рассказала газета The Times в четверг, 27 июля.

«Ряд электронных писем, предназначенных для отправки в Пентагон, были случайно отправлены в союзную с Россией страну Мали из-за опечатки», — говорится в статье.

Уточняется, что британские официальные лица отправили сообщения на адрес, оканчивающийся на домен западноафриканской страны «.ml», а не на «.mil» военных США, передает «Газета.Ru».

При этом отмечается, что большая часть отправленных в Мали писем не содержала данные, которые могли бы представлять угрозу безопасности Великобритании. В основном письма содержали информацию об отпусках военнослужащих и правоохранителей. Однако часть из них всё же содержала секретную информацию, а именно детальные описания британских исследований о гиперзвуковом оружии.

Заветные материалы: утечка Пентагона, скандал далай-ламы, мобилизация в Африке
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

На прошлой неделе выяснилось, что та же ошибка в США привела к тому, что миллионы военных электронных писем отправились в Мали. Некоторые из этих писем содержали конфиденциальную информацию о служащих, а Соединенные Штаты Америки обеспокоены тесной связью России и Мали, отмечала газета Financial Times.

До этого, в апреле, стало известно об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона. Речь тогда шла приблизительно о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023