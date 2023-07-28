Times узнала о случайной отправке минобороны Британии секретных данных союзнику РФ

Министерство обороны Великобритании начало расследование после того, как официальные лица случайно отправили электронные письма, содержащие секретную информацию, в союзную с Россией страну. Об этом рассказала газета The Times в четверг, 27 июля.

«Ряд электронных писем, предназначенных для отправки в Пентагон, были случайно отправлены в союзную с Россией страну Мали из-за опечатки», — говорится в статье.

Уточняется, что британские официальные лица отправили сообщения на адрес, оканчивающийся на домен западноафриканской страны «.ml», а не на «.mil» военных США, передает «Газета.Ru».

При этом отмечается, что большая часть отправленных в Мали писем не содержала данные, которые могли бы представлять угрозу безопасности Великобритании. В основном письма содержали информацию об отпусках военнослужащих и правоохранителей. Однако часть из них всё же содержала секретную информацию, а именно детальные описания британских исследований о гиперзвуковом оружии.

На прошлой неделе выяснилось, что та же ошибка в США привела к тому, что миллионы военных электронных писем отправились в Мали. Некоторые из этих писем содержали конфиденциальную информацию о служащих, а Соединенные Штаты Америки обеспокоены тесной связью России и Мали, отмечала газета Financial Times.

До этого, в апреле, стало известно об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона. Речь тогда шла приблизительно о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину.