Реклама
Прямой эфир
Общество
Грызлов заявил о защите Россией православного наследия в рамках СВО
Мир
Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР
Происшествия
ФСБ задержала в Орловской области мужчину за попытку вступить в ВСУ
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Культура
Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале
Политика
Кремль не ждет приглашения Путина на ноябрьский саммит АТЭС
Мир
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Культура
«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год
Происшествия
На Курилах турист упал со скалы

Уровень преступности вырос почти на 11% в Томской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень преступности в Томской области остается одним из самых высоких в Сибири. С начала 2023 года он вырос на 10,6%. При этом у региона зафиксированы низкие показатели раскрываемости преступлений. Так, за полгода она упала на 7,6%, до 56,3%. Такие данные привел глава управления генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов на коллегии в Томске.

По его словам, которые приводит РИА «Томск», при общем снижении уровня преступности в России на 2% и по СФО на 1,3% в Томской области показатель вырос почти на 11%. При этом уровень преступности в регионе на протяжении нескольких лет остается одним из самых высоких в СФО, 939 преступлений на 100 тыс. населения, среднеокружной показатель — 815, а среднероссийский — 675.

В частности, почти на 76% в Томской области выросло число убийств и покушений на убийство. Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стало больше на 41%, а число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 65%.

Вместе с тем на 13,7% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Грабежей тоже стало меньше на 20,6%, разбоев — на 23,8%, уровень подростковой преступности снизился на 8,1%.

Ранее, 26 июля, в МВД сообщали, что рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 субъектах Российской Федерации, снижение — в 51 субъекте. Также зафиксирован самый высокий в истории уровень раскрываемости убийств — 99% и значительное сокращение (на 8,3%) нарушений УК в общественных местах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023