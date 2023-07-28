Уровень преступности вырос почти на 11% в Томской области

Уровень преступности в Томской области остается одним из самых высоких в Сибири. С начала 2023 года он вырос на 10,6%. При этом у региона зафиксированы низкие показатели раскрываемости преступлений. Так, за полгода она упала на 7,6%, до 56,3%. Такие данные привел глава управления генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов на коллегии в Томске.

По его словам, которые приводит РИА «Томск», при общем снижении уровня преступности в России на 2% и по СФО на 1,3% в Томской области показатель вырос почти на 11%. При этом уровень преступности в регионе на протяжении нескольких лет остается одним из самых высоких в СФО, 939 преступлений на 100 тыс. населения, среднеокружной показатель — 815, а среднероссийский — 675.

В частности, почти на 76% в Томской области выросло число убийств и покушений на убийство. Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стало больше на 41%, а число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 65%.

Вместе с тем на 13,7% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Грабежей тоже стало меньше на 20,6%, разбоев — на 23,8%, уровень подростковой преступности снизился на 8,1%.

Ранее, 26 июля, в МВД сообщали, что рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 субъектах Российской Федерации, снижение — в 51 субъекте. Также зафиксирован самый высокий в истории уровень раскрываемости убийств — 99% и значительное сокращение (на 8,3%) нарушений УК в общественных местах.