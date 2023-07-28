Монсон назвал Тактарова тяжелым соперником и пообещал на ринге шоу

Боец ММА и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон назвал соперника Олега Тактарова идеальным, но тяжелым противником. Он заверил, что их поединок станет настоящим шоу и объяснил 28 июля, почему уверен в этом.

«Я думаю, я достаточно силен, он тоже сильный — я хочу с ним биться. Это идеальный противник для меня. Он известная личность. Все мои друзья в Америке знают его. Может быть, потому что он чемпион мира UFC, может быть, потому что он известный актер. Я думаю, Олег очень тяжелый противник, но я сильный, большой, у меня много опыта. Мне не страшно. Я хочу выиграть. Я тренировался, чтобы победить. Все друзья говорят, это будет очень интересный бой. Я хочу выиграть, Олег хочет выиграть — это будет шоу», — уверен спортсмен.

На тренировке Монсон показал, в какой он форме.

Ранее в этот день стало известно, как Тактаров готовится к предстоящему бою с Монсоном. Он рассказал о том, какими приемами собирается пользоваться и в чем видит свое преимущество перед соперником. Спортсмен добавил, что планирует не дать сопернику «пройти в ноги». Он собирается «проваливать» Монсона, ждать, когда тот поднимается, и дальше деклассировать.

Поединок Тактарова и Монсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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