Реклама
Прямой эфир
Армия
Третье совместное патрулирование ВМФ РФ и ВМС КНР стартовало в акватории Тихого океана
Мир
Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР
Армия
Российские штурмовики отразили атаку ВСУ под Новодонецким
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь с грозой в Москве 28 июля
Мир
Умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Культура
Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Мир
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета более чем на $880 млрд
Армия
Тульские десантники разгромили вражескую группу на соледаро-артемовском направлении
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Культура
«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год
Происшествия
На Курилах турист упал со скалы
Сюжет:

Монсон назвал Тактарова тяжелым соперником и пообещал на ринге шоу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец ММА и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон назвал соперника Олега Тактарова идеальным, но тяжелым противником. Он заверил, что их поединок станет настоящим шоу и объяснил 28 июля, почему уверен в этом.

«Я думаю, я достаточно силен, он тоже сильный — я хочу с ним биться. Это идеальный противник для меня. Он известная личность. Все мои друзья в Америке знают его. Может быть, потому что он чемпион мира UFC, может быть, потому что он известный актер. Я думаю, Олег очень тяжелый противник, но я сильный, большой, у меня много опыта. Мне не страшно. Я хочу выиграть. Я тренировался, чтобы победить. Все друзья говорят, это будет очень интересный бой. Я хочу выиграть, Олег хочет выиграть — это будет шоу», — уверен спортсмен.

На тренировке Монсон показал, в какой он форме.

Ранее в этот день стало известно, как Тактаров готовится к предстоящему бою с Монсоном. Он рассказал о том, какими приемами собирается пользоваться и в чем видит свое преимущество перед соперником. Спортсмен добавил, что планирует не дать сопернику «пройти в ноги». Он собирается «проваливать» Монсона, ждать, когда тот поднимается, и дальше деклассировать.

Поединок Тактарова и Монсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

Приобрести билеты на вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно по этой ссылке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023