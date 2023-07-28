Тактаров рассказал о своем преимуществе в боксе перед Монсоном

Бывший чемпион UFC, актер и режиссер Олег Тактаров готовится к предстоящему бою с американцем Джеффом Монсоном. В пятницу, 28 июля, он рассказал «Известиям» о том, какими приемами собирается пользоваться и в чем видит свое преимущество.

«Моя задача именно перебоксировать, перебегать, перефинтить Джеффа Монсона, который борется в партере так же, как и я, хорошо. <…> Но по боксу, думаю, смогу быть благородным сеньором, как с Дольфом Лундгреном, то есть деклассировать его, не убивая, не нокаутируя», — поделился Тактаров.

Спортсмен добавил, что планирует не дать сопернику «пройти в ноги». Он собирается «проваливать» Монсона, ждать, когда тот поднимается, и дальше деклассировать.

«Мое главное преимущество я вижу в том, что я занимался боксом больше, чем он, дольше, чем он. Я боксировал с более сильными соперниками, чем он. Я преподавал бокс в Лос-Анджелесе и на семинарах по всей России и по всему миру, в том числе именно бокс для MMA», — подчеркнул боец.

Тактаров отметил, что спокоен за свою защиту в боксе. Он напомнил про бой с Дольфом Лундгреном, когда за пять раундов соперник не смог даже прикоснуться к его лицу.

Ранее, 26 июля, Тактаров показал подготовку на свежем воздухе к бою с противником. Он отработал удары со спарринг-партнером и провел работу над уходом от боксерских атак.

В тот же день кадрами тренировок поделился американский боец ММА Джефф Монсон. Его готовит к бою трехкратный олимпийский чемпион Олег Саитов. На кадрах тренер объясняет технику нанесения ударов.

Поединок Тактарова и Монсона состоится 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Главным боем вечера станет поединок российского бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и спортсмена из Великобритании Оли Томпсона.

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