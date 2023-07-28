Два человека погибли при столкновении авто с локомотивом в Ставропольском крае

Водитель легкового автомобиля и его мать погибли в результате проезда на запрещающий сигнал семафора и столкновения с локомотивом в Георгиевском городском округе Ставропольского края, сообщила 27 июля региональная Госавтоинспекция.

«По предварительным данным, сегодня, 27 июля около 17:40 на железнодорожном переезде, проходящем через 28 км автодороги «Солдато — Александровское — Андреевский — Георгиевск» (хутор Новомихайловский) водитель автомобиля Lada Granta проигнорировал запрещающий сигнал семафора, выехал на пути, где произошло столкновение с локомотивом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что состав протащил легковой автомобиль несколько метров. От полученных травм водитель и пассажирка скончались на месте.

В начале июня два автомобиля столкнулись при развороте на трассе в Ставропольском крае. Один человек погиб, еще двое были доставлены в больницу.