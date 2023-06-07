Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Ставрополье
Два автомобиля столкнулись при развороте на трассе в Ставропольском крае. Один человек погиб, еще двое доставлены в больницу.
Авария произошла на дороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды на территории Буденновского округа. По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-21124 начал разворот вне перекрестка и не убедился в безопасности маневра. Во время движения он столкнулся с машиной Nissan Pulsar, которая находилась на встречной полосе. Об этом сообщает NewsTracker.
37-летний водитель иномарки скончался на месте, два его пассажира получили травмы. Водитель «ВАЗа» не пострадал.
6 июня в Ингушетии легковой автомобиль BMW столкнулся с пассажирской «Газелью». Травмы получили 15 человек, в том числе трое детей.