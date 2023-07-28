Реклама
Прямой эфир
Армия
Третье совместное патрулирование ВМФ РФ и ВМС КНР стартовало в акватории Тихого океана
Мир
Шойгу и Ким Чен Ын посетили военный парад в КНДР
Армия
Российские штурмовики отразили атаку ВСУ под Новодонецким
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь с грозой в Москве 28 июля
Экономика
Более половины жалоб по кредитным страховкам приходится на отказ их вернуть
Политика
Захарова сообщила о переговорах со странами Африки об открытии новых посольств
Общество
«Известия» показали последствия обрушения облицовки дома в Севастополе
Общество
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Политика
Захарова рассказала о гуманитарной роли России в Африке
Армия
Тульские десантники разгромили вражескую группу на соледаро-артемовском направлении
Мир
РФ заявила о планах открыть посольства еще в примерно 10 странах Африки
Общество
Россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве
Происшествия
На Курилах турист упал со скалы

Силы Черноморского флота отработали ракетную стрельбу по судну в рамках учений

Минобороны РФ: силы Черноморского флота провели учение в акватории Черного моря
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы Черноморского флота провели учение с ракетной стрельбой по судну-мишени в акватории Черного моря. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) по Черноморскому флоту.

«В ходе учения были выполнены практические пуски противокорабельных ракет берегового базирования «Уран», а также ракет морского и воздушного базирования «Москит» и «Х-31А» соответственно по судну-мишени, находившемуся в западной части акватории Черного моря», — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в учении были задействованы ракетные катеры «Ивановец» и «Р-60», многофункциональные истребители Су-30СМ и расчеты береговых ракетных комплексов «Бал».

Сообщается, что стрельбы выполнены успешно, ракеты поразили судно-мишень прямыми попаданиями в расчетное время.

Морской рой: как российские военные корабли будут защищаться от дронов
Минобороны РФ утвердило план модернизации судов ВМФ, усиливая их средствами борьбы с беспилотниками

Ранее, 21 июля, Минобороны РФ сообщило, что в Черном море прошли учения по изоляции закрытого для судов района. В ходе совместных учений корабли и авиация Черноморского флота также потренировались проводить задержание судна-нарушителя.

До этого, 6 апреля, пресс-служба Черноморского флота сообщила, что подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в акватории Черного моря. Отмечается, что подводники выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023