Подлодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы на учениях в Черном море

Подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в акватории Черного моря, сообщила 6 апреля пресс-служба Черноморского флота.

Отмечается, что подводники выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах.

«Экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям», — заявили в пресс-службе.

На следующем этапе экипаж проведет установку минных заграждений, а также отработает действия по уклонению от воздействия противолодочной авиации.

В марте подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота России провела стрельбу крылатой ракетой «Калибр» в Японском море.