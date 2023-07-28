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«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год
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«Чебурашку» покажут по телевидению на Новый год

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Фото: Централ Партнершип
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Фильм «Чебурашка» покажут по телевидению на Новый год. Об этом «Известиям» сообщила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на премьере музыкального шоу «Чебурашка». Представление показали в концертном зале «Москва».

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«Фильм в прокате собрал почти 7 млрд , если быть точнее 6,8 млрд рублей. И это не предел. Еще будут продаваться международные права, диджитальные — на показ в онлайн-кинотеатрах, телевизионные. Думаю, в Новый год телезрители уже смогут увидеть «Чебурашку» по телевизору», — рассказала Слащева.

Уже сейчас фильм — безусловный лидер российского кинопроката, его приобрел десяток стран. По словам председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм», среди них Арабские Эмираты, Израиль. Ведутся переговоры со странами Восточной Европы и Китая.

«Чебурашку» увидят те европейские страны, которые не ведут против России агрессивную политику. Среди предполагаемых покупателей — Венгрия, Сербия, Болгария. Эти страны уже приобрели новую версию «Ну, погоди!».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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