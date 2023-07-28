Эксперт Шурыгин рассказал о значении ударов по военным объектам Украины
Постоянное разрушение военных объектов воздействует на противника, серьезно нарушая его логистику, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Когда постоянно идет воздействие на их командные центры, склады, тылы и прочее, то, конечно, это всё подрывает боевой дух наступающих подразделений», — объяснил эксперт.
По его словам, боевые действия — это прежде всего логистика: своевременный подвоз боеприпасов, ГСМ, резервов. А когда по всему этому постоянно прилетают снаряды, это путает планы.
«С другой стороны, решается задача лишить Украину возможности работать по нашей инфраструктуре», – подчеркнул Шурыгин.
Подводя итог, он назвал также третью цель таких ударов — это задачи по обезглавливанию военной системы. Удары по командным и центрам боевого управления и связи.
По данным российского военного ведомства, в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки ВФУ потеряли не менее 855 бойцов и 90 единиц военной техники, включая боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании, сообщили в Минобороны РФ 27 июля.
В Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионных групп.
Российские средства ПВО за сутки сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 20 украинских БПЛА.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: