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Эксперт Шурыгин рассказал о значении ударов по военным объектам Украины

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Постоянное разрушение военных объектов воздействует на противника, серьезно нарушая его логистику, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Когда постоянно идет воздействие на их командные центры, склады, тылы и прочее, то, конечно, это всё подрывает боевой дух наступающих подразделений», — объяснил эксперт.

По его словам, боевые действия — это прежде всего логистика: своевременный подвоз боеприпасов, ГСМ, резервов. А когда по всему этому постоянно прилетают снаряды, это путает планы.

«С другой стороны, решается задача лишить Украину возможности работать по нашей инфраструктуре», – подчеркнул Шурыгин.

Подводя итог, он назвал также третью цель таких ударов — это задачи по обезглавливанию военной системы. Удары по командным и центрам боевого управления и связи.

По данным российского военного ведомства, в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки ВФУ потеряли не менее 855 бойцов и 90 единиц военной техники, включая боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании, сообщили в Минобороны РФ 27 июля.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионных групп.

Российские средства ПВО за сутки сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 20 украинских БПЛА.

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