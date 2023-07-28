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Температура воды в Средиземном море достигла рекордной отметки

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/RaúL Terrel
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Температура воды в Средиземном море достигла самой высокой за всю историю наблюдений отметки. Об этом сообщает Euronews.

25 июля испанский Институт океанографии зарегистрировал рекордно высокую температуру моря, которая составила +28,71 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен 23 августа 2003 года и составил +28,25 градуса.

Измерения проводились при помощи Copernicus — глобальной международной программы мониторинга Земли. Программа координируется и управляется Европейской комиссией и Европейским космическим агентством (ЕКА).

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Ранее, 25 июля, в Японии госпитализировали больше 9 тыс. человек за неделю. Причиной плохого самочувствия жителей японских островов стала аномально жаркая погода. От теплового удара погибли 10 человек.

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