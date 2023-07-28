Температура воды в Средиземном море достигла рекордной отметки
Температура воды в Средиземном море достигла самой высокой за всю историю наблюдений отметки. Об этом сообщает Euronews.
25 июля испанский Институт океанографии зарегистрировал рекордно высокую температуру моря, которая составила +28,71 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен 23 августа 2003 года и составил +28,25 градуса.
Измерения проводились при помощи Copernicus — глобальной международной программы мониторинга Земли. Программа координируется и управляется Европейской комиссией и Европейским космическим агентством (ЕКА).
Ранее, 25 июля, в Японии госпитализировали больше 9 тыс. человек за неделю. Причиной плохого самочувствия жителей японских островов стала аномально жаркая погода. От теплового удара погибли 10 человек.