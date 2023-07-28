Покупатели стали переходить на продукты премиальных торговых марок сетей

Россияне стали охотнее покупать продукты более дорогих собственных торговых марок сетей (СТМ). Речь идет о продуктах среднего и премиального сегментов. Продажи таких товаров подскочили в большинстве крупных категорий продовольствия, тогда как экономичный сегмент сокращался. Это выяснили специалисты NielsenIQ, «Известия» ознакомились с аналитикой.

Так, максимальный темп роста зафиксировали в мясе, колбасах, твердом, а также в мягком и плавленом сырах, пастеризованном молоке, пиве, воде и печенье. То есть в 8 из 14 категорий в рознице, они самые крупные по обороту продаж. В целом на такие СТМ приходится до 50% продуктовой торговли.

Например, в самой крупной категории СТМ — сыром мясе премиум увеличился на 6,3%, средний сегмент вырос на 11,4%, а эконом упал на 2,3%, в колбасах премиум вырос на 30%, эконом только на 2%, в твердом сыре самые дорогие товары подскочили на 53%, в бюджетном сегменте — почти на 5%, СТМ среднего уровня в воде вырос на 36%, а эконом упал почти на 1%.

«В большинстве перечисленных категорий частные марки в основном представлены эконом-сегментом, с которого традиционно начинается развитие СТМ. На заре развития частных марок их ролью было создание так называемой «первой цены» в категории, то есть самого дешевого товара. Отсюда возник стереотип о том, что товары СТМ имеют низкое качество. Однако в последнее несколько лет тренд изменился на противоположный», — рассказал «Известиям» директор по работе с ритейлом Nielsen Константин Локтев.

С уходом ряда зарубежных брендов роль СТМ получила новое прочтение, и начался процесс замещения товаров из среднего и высокого ценовых сегментов товарами под марками сетей, которые теперь успешно конкурируют с брендами из премиальных ниш, подчеркнул эксперт.

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Удержали марку: покупатели стали выбирать более дорогие продукты