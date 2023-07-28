Взгляд в будущее: чем удивляет фестиваль «Архстояние-2023»

Крупнейший в Европе и России фестиваль ленд-арта «Архстояние» открывается в Никола-Ленивце уже в 18-й раз и продлится три дня — с 28 по 30 июля. На территории парка появились две новые инсталляции и два арт-дома, а гости смогут создать свою капсулу времени — ее можно будет открыть только в 2050 году. «Известия» побывали в Калужской области, отправили послание в будущее и узнали, на сколько выросла стоимость «Архстояния» в этом году.

Каникулы в ливень

Команда «Известий» отправилась на закрытое превью международного фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние» утром 27 июля. Путь лежал неблизкий: традиционно праздник архитектурного искусства проходит в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Расположение объектов по-прежнему задумано таким образом, чтобы они находились на большом расстоянии друг от друга: это позволяет насытиться инсталляцией, а потом взять перерыв, чтобы подойти к следующему объекту с чистой головой, готовой к новым впечатлениям.

За всё время «Архстояния» гости фестиваля смогут посмотреть порядка 40 объектов, включая постоянные и временные — при условии, что будут вдумчиво и внимательно гулять по территории арт-парка, насчитывающей 650 га. Сумма, в которую организаторам обошлось мероприятие в этом году, не разглашается, но «Известия» выяснили, что стоимость проведения фестиваля так или иначе выросла минимум в полтора раза в сравнении с 2022 годом.

— Стоимость фестиваля растет и обретает большие масштабы ежегодно. Объекты тоже становятся более трудоемкими. В этом году цена поднялась, бюджет вырос раза в полтора, — сказал «Известиям» куратор фестиваля Антон Кочуркин, добавив, что масштабы посещаемости растут, а билеты раскупаются вполне охотно.

Путешествуя от объекта к объекту сквозь гущу леса вместе с куратором, представители прессы смогли оценить фрагменты из театральных представлений, которые войдут в программу фестиваля. Например, театр «Пух и прах», актеры которого играли прямо в лесу, практически сливаясь с природой и становясь с ней единым целым, показал часть спектакля «Сон Татьяны. Гадание». Помимо театральной составляющей, организаторы «Архстояния» подготовили музыкальную программу: за три дня здесь выступят Shortparis, Pompeya, polnalyubvi и ряд других современных российских исполнителей.

Кроме того, фестиваль расширился нововведением: в этом году на нем будут работать так называемые арт-кемпы. Это площадки для самовыражения региональных культурных институций, и в рамках этой программы будут представлены галереи и центры искусств Тюмени, Апатитов, Самары, Алма-Аты, Москвы и Санкт-Петербурга.

Осмыслить всё

Всего за время существования фестиваля было создано более 100 арт-объектов: некоторые ушли в историю, другие остались в парке, а третьи переехали на другие территории. Сейчас на фестивале около 30 постоянных объектов, плюс еще четыре добавилось в рамках «Архстояния-2023». Гвоздь программы — объект Алексея Козыря «Капсула предсказаний», проводящий черту под темой «Игра в предсказания». Это металлический контейнер 2,5х6 м, в котором находятся ячейки для стеклянных капсул времени — поместится 1550 штук.

Объект закопают 30 июля, а пока у гостей фестиваля есть возможность написать письмо себе из будущего и поместить его в контейнер. Корреспондент «Известий» воспользовалась этим шансом — послание будет ждать своего звездного часа в ячейке IVD3. По словам художника, яму всё еще копают, она будет ниже уровня промерзания.

— Контейнер будет оставаться под землей ближайшие 27 лет, — отметил Козырь.

«Капсула предсказаний» — не единственный новый объект на «Архстоянии». Вторая свежая инсталляция называется «Павильон заблуждений», она создана Ириной Кориной и Ильей Вознесенским. По сути это дом, в котором нет дверей и окон, а зайти всё равно можно. По замыслу художников, это рассуждение об эфемерном понятии дома, вне зависимости от того, дом ли это на сегодня или дом-мечта из будущего. После окончания фестиваля здесь будет организована летняя зона.

Другие художники по-своему отразили идею неизвестности будущего и желания увидеть хотя бы глазком то, что произойдет через месяцы или годы. Например, галерея «Наковальня» предлагает гостям фестиваля посмотреть выставку «Пустая трата времени». Она посвящена видеоиграм и в чем-то даже интерактивна: любой желающий может поиграть в приставку, сидя на мини-сеновалах. А Ульяна Подкорытова создала двадцатиметровую косу — с ней команда художницы будет шествовать по территории арт-парка.

— Этот объект, скорее всего, не проживет дольше четырех дней. Внутри него бумага. Не уверена, что «Косандра» останется на фестивале, пока что ее судьбу мы не решили. «Косандра» — от слова «коса». Она спит в еловом лесу, на большом камне, а просыпается тогда, когда люди переживают большие человеческие трагедии. Тогда она выползает из леса и несет людям любовь, — объяснила «Известиям» художница.

Появились и новые арт-дома, в которых можно будет жить: девятиметровый дом-обелиск «Катарсис» и хижина из вентиляционных шахт «Воздуховод». Хотя оба дома связаны с темой «Игра в предсказание», она отражена кардинально по-разному в обоих объектах. Если в «Катарсисе» речь идет о постоянном вращении по колесу истории и стабильным, неизменным базисам течения времени, то «Воздуховод» рассуждает об антиутопии, в которой чистый воздух становится валютой, что уже, наоборот, взывает к переменам. Последнюю отдельно отметил основатель арт-парка «Никола-Ленивец» и фестиваля «Архстояние» Николай Полисский.

— Мне очень нравится идея «Воздуховода». Он уже сейчас интересный, а когда зарастет, будет красивый симбиоз с природой. Это проект по любому случаю, его можно привязать и к экоповестке. Материал тоже отличный. Это почти полноценная скульптура, только не из мрамора, а из металла, — рассказал Полисский «Известиям».

Тема фестиваля в этом году отражает социальные настроения: в непростые времена все хотят знать, что будет завтра и какой временной диапазон планирования может быть адекватен дню сегодняшнему. «Архстояние» дало в этом году дорогу нововведениям в виде арт-кемпа — приживается ли такая инициатива в качестве поддержки регионального ленд-арта, покажет время. Пока фестиваль остается одним из немногих проектов, продолживших свое существование после 2022 года, что уже становится критерием солидности.