Лучшие технические ВУЗы России примут участие в отборе «Формулы Студент»

На предстоящем мероприятии GARAGE FEST Игора Драйв 2023, который пройдет 5-6 августа на Автодроме «Игора Драйв» состоится «Инженерное соревнование Формула Студент».

Международный образовательный проект Formula Student был основан SAE (Society of Automotive Engineers, Сообщество автомобильных инженеров) в 1998 году. В соревнованиях участвовали команды технических университетов со всего мира. В 2007 году Россию впервые представлял Московский автомеханический институт (МАМИ), затем вошедший в Московский политехнический институт. Позже присоединились МГТУ им. Баумана, МАДИ, Санкт-Петербургский политехнический университет и другие вузы.

Сейчас в России проводится собственный национальный отбор «Формулы Студент», в котором принимают участие команды из лучших технических ВУЗов страны. За один год команда проходит полный жизненный цикл автомобилестроительной компании, производящей спортивные автомобили. Болид должен быть построен в соответствии с техническим регламентом проекта, который обновляется каждый год. Для победы участникам команды приходится решать десятки задач.

GARAGE FEST Игора Драйв 2023 станет для студенческих команд вузов России финалом работы, проводимой на протяжении всего года.

Защита конструкций начнется 3 августа: участники команды представляют свой проект судьям и отвечают на подробные вопросы о проектировании автомобиля и его конструкции. Как правило, на этом этапе у автомобилей возникают различные технические неисправности, которые команды могут исправить за отведенное не это время. Если у них это не получается, их снимают с соревнований.

Но главная задача студентов — набраться опыта, выслушать вердикт жюри, посмотреть на работы коллег и познакомиться с единомышленниками. При этом такие команды всё равно получают очки за статические испытания.

Те, кто допускается до спортивных состязаний, получают очки за динамические испытания. Именно этот этап «Формулы Студент» покажут гостям GARAGE FEST Игора Драйв 2023.

Команды выполнят заезды на ускорение, «восьмерку», гонки на выносливость, а также проверки на энергетическую эффективность электромобилей и топливную экономичность автомобилей.

После запрета российским спортсменам выступать в международных соревнованиях под флагом своей страны команда G-Drive Racing приняла решение свернуть свою гоночную программу в WEC и ELMS, чемпионатах мира и Европы по гонкам на выносливость, и сосредоточилась на Российской серии гонок на выносливость REC.

В Российской серии гонок на выносливость за обслуживание гоночной машины команды стали отвечать студенты Московского Политеха, с которым у спортивного директора G-Drive Racing Романа Русинова давние отношения. В этой команде были и студенты первокурсники, которым выпала честь работать не только с Русиновым, но и с самым успешным россиянином в Формуле 1 Даниилом Квятом.

Студенты отвечают за сборку и настройку автомобиля, его обслуживание до и во время гонки, а также пит-стопы.

«Первоначально мы хотели, чтобы студенты Московского Политеха имели возможность стажироваться в нашей международной команде, но так как команда стала российской, мы очень быстро переформатировали сотрудничество в реальную гоночную команду. Мы взяли ребят и начали их обучать с точки зрения мирового подхода. То есть сразу топ-уровень. Это было непросто», — поделился Русинов.

В 2022 году году G-Drive Racing и Московский политехнический университет запустили совместную магистерскую программу «Гоночный инжиниринг». Наставником проекта стал Русинов, а руководителем образовательной программы — директор инженерного направления Московского Политеха Пабло Итурралде.

В рамках программы студенты занимаются разработкой и внедрением гибридной энергоустановки для российского гоночного прототипа. Возможно, что их разработку можно будет увидеть в рамках этапов Российской серии гонок на выносливость.

Еще один регулярный участник Российской серии гонок на выносливость — Marussia GT. Главный конструктор проекта Marussia, в прошлом студент МАМИ, а ныне преподаватель Московского Политеха Игорь Ермилин отдал один из российских спорткаров студентам, которые построили на его базе гоночный автомобиль. Под капотом прописался двигатель V8 4.2 концерна Volkswagen, машина получила развитую аэродинамику и телеметрию и дебютировала в Российской серии гонок на выносливость в составе команды IY Engineering.

Пилотами студенческих гоночных машин также стали гонщики с мировым опытом: Константин Терещенко и Виталий Ларионов. За плечами Константина — выступления в Формуле-Renault, GP3 и World GT Challenge за рулем суперкара категории GT3. Ларионов боролся в Формуле-Renault с нынешними звездами Формулы 1 Джорджем Расселом, Алексом Албоном и Ландо Норрисом.

В феврале 2023 года Marussia GT попала в аварию, но ребята не просто восстановили ее, а внедрили целый ряд улучшений. Машина получила новый диффузор с улучшенной аэродинамикой и новый, более легкий передний капот. Именно в таком виде машина будет выступать на 3-м этапе Российской серии гонок на выносливость, в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2023, который пройдет 5-6 августа на Автодроме «Игора Драйв».

Также в рамках фестиваля состоится марафон Российской серии гонок на выносливость (Russian Endurance Challenge), четвертый этап региональной дрифт-серии RDS Europe, выставка редких автомобилей «Автокультура», выставка промодов и дрэгстеров — участников Чемпионата по дрэг-рейсингу RDRC. Также организаторы фестиваля разработали концертную программу.