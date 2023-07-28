В России вырос спрос на кефир

В России с начала года продано 404 млн л кефира на сумму 32,8 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

«Спрос на кефир вырос после того, как в России были периоды аномальной жары. Только за май этого года было продано более 62,7 млн л кефира на сумму 5 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в январе, когда продажи были минимальными. Тогда было продано 55 млн л кефира на сумму 4,5 млрд рублей. За весь 2023 год (по 25 июля) в России продано 404 млн л кефира на сумму 32,8 млрд рублей», — рассказали в ЦРПТ.

Диетологи связывают летнее повышение спроса на кефир с тем, что он является ключевым ингредиентом окрошки. При этом они советуют не употреблять его людям, если у них есть непереносимость к его компонентам.

«Несмотря на пользу кисломолочных продуктов, в частности кефира, у некоторых людей всё же может быть реакция на молочный сахар (лактозу) и молочный белок либо на покупной кефир. Организм особо чувствительных людей может элементарно не усвоить такой продукт», — пояснила «Известиям» диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

По ее словам, если у человека непереносимость молочного сахара, есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то можно попробовать сделать кефир самим дома из деревенского молока (козье, овечье кобылье, коровье) или еще лучше — поэкспериментировать и сделать кефир из орехового (кокосового, кедрового или миндального) молока. В такой заправке к окрошке не будет лактозы и казеина.

По мнению диетолога, конечно же самой полезной и лучшей заправкой будет комбуча (чайный гриб) или домашний квас. Собственный квас рекомендуется делать на черном хлебе с тмином без добавления сахара. Получается отличный пробиотический продукт, который поддерживает наш микробиом.