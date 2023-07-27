Ялта стала лучшей по цифровизации среди админцентров России

Ялта стала лидером по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» по итогам 2022 года в категории «Административные центры», говорится на портале правительства России. Такое решение было принято по итогам пленарного заседания IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – умная страна».

Как пишет ИА «Крыминформ», «IQ городов» оценивается в четырех категориях – «Крупнейшие города», «Крупные города», «Большие города», «Административные центры». Он рассчитывается для более чем 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя «Умный город».Так, среднее значение этого индекса цифровизации по стране в 2022 году достигло 55 баллов из 120 возможный. Это на 4,5% выше, чем в 2021 году, и на 39,78% больше по отношению к базовому 2018 году.

Помимо Ялты лидерами в категории «Административные центры» стали Елабуга, Горно-Алтайск, Ивантеевка и Лысьва. В категории «Крупнейшие города» лучшими оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск. Сочи, Тюмень, Смоленск, Белгород и Калининград стали лидерами в категории «Крупные города» В категории «Большие города» — Реутов, Домодедово, Уссурийск, Бердск, Артёмовский городской округ.

Российский Минстрой реализует проект «Умный город» с 208 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Он направлен на повышение конкурентоспособности городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, а также на создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.