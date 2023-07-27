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Врач дала советы по безопасному использованию кондиционера в авто в жару

Врач Попова: кондиционер в авто может превратится в рассадник инфекций и аллергенов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Спасаясь от жары при помощи кондиционера в авто, желательно придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. О том, чем может быть опасен такой способ охладиться, а также о чем стоит помнить при использовании кондиционера, «Известиям» 27 июля рассказала главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова.

«Очевидная опасность, связанная с работой кондиционера, — переохлаждение и его последствия. Это респираторные заболевания: бронхиты, отиты, тонзиллиты, ларингиты, синуситы. Нельзя исключать развитие даже пневмонии. Это связано с тем, что водители и пассажиры часто недооценивают угрозу. Они, разгоряченные на летнем солнцепеке, садятся в салон сразу под поток ледяного воздуха. Делать так ни в коем случае не рекомендуется», — рассказала Попова.

Врач отметила, что перепад температур не должен превышать 10 градусов, а настраивать прибор следует на рассеянный поток воздуха.

«Если вовремя не менять фильтры, игнорировать техосмотры, то кондиционер быстро превратится в рассадник инфекций и аллергенов. Грибы и микробы начнут циркулировать в салоне автомобиля в колоссальных количествах. Дышать таким воздухом без последствий для здоровья не получится. Поэтому важно внимательно относиться к техническому состоянию кондиционера», — добавила она.

Также, по ее словам, стоит помнить о том, что кондиционер не только охлаждает, но и сушит воздух. Низкая влажность делает слизистые оболочки более уязвимыми для заболеваний. Поэтому лучше избегать длительного пребывания в салоне автомобиля с включенным кондиционером.

«Людям с аллергией лучше ездить в автомобиле с кондиционером. Но при условии, что соблюдаются правила эксплуатации системы охлаждения (регулярные техосмотры, своевременная замена фильтров и т. д.). В таком случае кондиционер защитит аллергика от основной массы раздражителей. Особенно актуален кондиционер становится весной в период цветения, когда важно максимально оградить человека от воздействия пыльцы», — отметила Попова.

Оптимальная температура в салоне автомобиля должна составлять от +22 до +25 градусов, влажность — 65–80%, подчеркнула она.

«При этом важно избегать ситуаций, когда есть резкий переход из жары сразу в холод. Перепады в 10 градусов — уже стресс и серьезная нагрузка на организм. Такие скачки крайне нежелательны для пожилых и людей с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, респираторными патологиями и т.д. Поэтому оптимальная разница между температурой на улице и в салоне автомобиля должна быть не больше 10 градусов», — подытожила врач.

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Накануне руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни температура воздуха может достичь +30…+39 в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Таймыре и Сахалине.

19 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в августе будет нестабильна, а средняя температура воздуха в Центральной России на 2 градуса превысит норму.

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