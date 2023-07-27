Врач назвала неочевидные причины бесплодия

Причины бесплодия могут быть разными, и они не всегда связаны с патологиями репродуктивных органов. О том, какие еще заболевания могут быть причиной проблем с зачатием, «Известиям» 27 июля рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

Она отметила, что обратиться к врачу следует в том случае, если женщина в возрасте до 35 лет ведет регулярную половую жизнь и в течение года не может забеременеть. Женщинам старше 35 лет рекомендуется обратиться к врачу, если зачатие не произошло после полугода регулярной половой жизни. Данные признаки могут указывать на наличие бесплодия.

Как рассказала врач, причинами бесплодия, помимо патологий репродуктивной системы, могут быть заболевания щитовидной железы, гипофиза, надпочечников и поджелудочной железы. Поэтому для выявления причин бесплодия необходимо исключить и эти заболевания.

«Также следует провести обследование репродуктивной системы. В частности, исключить наличие воспалительных процессов, патологий матки (например, полипов эндометрия и цервикального канала), перегородок в матке или других аномалий развития половых органов», — добавила Фисюк.

По ее словам, для выявления причин отсутствия беременности проводится комплексное обследование, включающее анализы крови на гормональный фон и УЗИ органов репродуктивной системы.

«Важно помнить, что наступление беременности зависит от участия обоих партнеров, поэтому на прием должна приходить пара. Женщина обращается к акушеру-гинекологу, а мужчина — к урологу-андрологу. Такой подход позволит выявить возможные проблемы у обоих партнеров и определить наиболее эффективное лечение», — подытожила Фисюк.

21 апреля врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Юг» Илона Довгаль рассказала «Известиям», что поздняя беременность несет за собой риск развития различных гестозов (осложнений нормальной беременности, которые могут развиваться после 20 недель гестации) и трудностей с естественными родами — в таком возрасте часто делают кесарево сечение.