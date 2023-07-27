Путин сообщил о подготовке около 30 энергетических проектов с участие РФ в Африке

Путин сообщил о подготовке около 30 энергетических проектов с участие РФ в Африке

2023-07-27 12:35:15

2023-07-27 12:35:15

2023-07-27 12:35:15

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