В комитете ГД по транспорту поддержали идею регистрировать электросамокаты

Все электросамокаты, скорость движения которых превышает скорость пешеходов (6 км/час), должны регистрироваться, считает глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. Об этом он заявил 27 июля на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

«Все самокаты, которые имеют скорость свыше 6 км/час — а за час человек проходит 6 км, — должны регистрироваться, и дальше решаться вопросы их безопасной эксплуатации. По-другому мы этот вопрос не решим. Сводки ГИБДД нам действительно показывают, сколько граждан попадают в ДТП с самокатами. А сделать отдельную велодорожку в каждом субъекте — это сегодня невозможно. Лучше сделать для всех пешеходов в России пешеходные дорожки, а для пользователей самокатов — написать нормальные ПДД», — отметил Москвичев.

В апреле сообщалось, что депутаты Госдумы разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» (закон о регистрации ТС), которые предусматривают постановку на учет средств индивидуальной мобильности (СИМ) и получение на эту технику регистрационных знаков. Как рассказал «Известиям» автор поправок, зампред председателя комитета ГД по экономический политике Михаил Делягин, регистрация СИМ позволит идентифицировать участника дорожного движения, управляющего такой техникой, и осуществлять фотовидеофиксацию нарушений ПДД водителями этой техники.

Свои поправки в ПДД для регулирования движения самокатов готовит и Минтранс. Об этом на заседании в Общественной палате РФ 21 июля сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко. В планы министерства также входит введение регистрации СИМ.