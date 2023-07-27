Амурские банки позвонили должнику 153 раза за неделю

Банки в Амурской области позвонили клиенту 153 раза за неделю, пытаясь добиться от него погашения долга. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП России.

На навязчивые кредитные организации пожаловался житель Зеи. В нарушении норм закона работники банков звонили ему с многократным превышением количества допустимых звонков. По закону звонить должникам можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц.

Приставы провели расследование и по итогу составили протоколы об административном правонарушении в отношении кредитных организаций. Сумма штрафов варьируются от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, отмечает Амурская служба новостей

Ранее в июле сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы. Он будет действовать на постоянной основе с 1 января 2024 года. Меры распространяются на автомобильные и потребительские кредиты.