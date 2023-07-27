У берегов Королевства Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Королевства Тонга. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр толчков располагался в 297 км к югу от города Апиа, столицы государства Самоа. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.
Ранее, 25 июля, землетрясение зафиксировали в районе Козана в провинции Адана. Население города составляет 88,1 тыс. Активность проходила на глубине 10 км, согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.