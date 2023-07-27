Судью МУС Томоко Аканэ объявили в розыск

Судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, объявили в розыск по уголовной статье. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ», — передает агентство информацию из базы ведомства.

При этом сообщается, что в документе не указано, по какой именно статье ее объявили в розыск.

17 марта досудебная палата МУС заявила о выдаче ордеров на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, объяснив данное решение якобы причастностью к военным преступлениям, которые заключались «в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в РФ».

Спустя три дня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.

Тогда же, в марте, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саму постановку вопроса об аресте главы государства в Москве считают возмутительной и неприемлемой.

21 мая в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что ведомство заочно предъявило обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айталы. Кроме того, следственные мероприятия начались и в отношении судей Томоко Аканэ и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Как напомнила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, РФ не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств, в связи с чем все решения органа в отношении России являются юридически ничтожными.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.