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СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинения прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Международного уголовного суда (МУС) Розарио Сальваторе Айталы, выдавшим ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе СК.

«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, следственные мероприятия идут и в отношении судей Томоко Аканэ и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

22 февраля прокурор МУС в рамках уголовного расследования направил ходатайство в палату предварительного производства II МУС с целью получения ордера на арест российского президента и детского омбудсмена. На основании документа судьи МУС вынесли незаконные решения об аресте.

При этом, как указали в ведомстве, уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. Там же напомнили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973 главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

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17 марта досудебная палата МУС заявила о выдаче ордеров на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, объяснив данное решение якобы причастностью к военным преступлениям, которые заключались «в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в РФ».

Спустя три дня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.

Тогда же, в марте, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саму постановку вопроса об аресте главы государства в Москве считают возмутительной и неприемлемой.

19 мая МВД объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана.

Кроме того, как напомнила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, РФ не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств, в связи с чем все решения органа в отношении России являются юридически ничтожными.

МУС работает в соответствии с Римским статутом 1998 года, который разрабатывался с участием России. Изначально Москва подписала этот документ, однако в 2016 году отказалась быть его участницей.

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