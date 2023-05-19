МВД объявило в розыск прокурора суда в Гааге после выдачи ордера на арест Путина
МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Ахмада Хана, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Это следует из базы ведомства 19 мая.
Это произошло почти через два месяца после того, как МУС выдал ордер на арест российского лидера. В карточке базы данных МВД указано, что гражданин Великобритании разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.
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