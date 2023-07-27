В Госдуме предложили повысить экспортную пошлину на нефть

В Госдуме предложили меры сдерживания цен на топливо в России. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов совместно с депутатом Валерием Гартунгом в письме председателю правительства Михаилу Мишустину предложил отказаться от налогового маневра (постепенной отмены экспортной пошлины на нефть при соизмеримом повышении налога на добычу полезных ископаемых) и повысить экспортную пошлину. С документом от 25 июля ознакомились «Известия».

По мнению Сергея Миронова, это позволит снизить доходность поставок нефти за рубеж и увеличит объемы для переработки внутри страны, повысит объемы производства моторного топлива и его реализации на внутреннем рынке. Меры приведут к прекращению выплат из госбюджета по демпфирующему механизму и остановят рост цен на топливо в России, говорится в письме.

«Необходимо установить новые правила на топливном рынке, чтобы не допускать роста цен на бензин. Официальная версия скачка оптовых цен не выдерживает критики. Цена за тонну АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) уже восьмую торговую сессию подряд устанавливает рекорды. И правительство объясняет происходящее сезоном ремонтов на НПЗ, но уверяет, что дефицита бензина в России нет», — заявил «Известиям» Сергей Миронов.

Впрочем, по его словам, производители топлива и регуляторы понимают причины роста цен.

24 июля цены на бензин АИ-92 и АИ-95 установили очередные рекорды, следует из данных торгов на СПбМТСБ. Тонна АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала до 64,8 тыс. рублей. Цена на АИ-95 достигла отметки в 69,9 тыс.

26 июля стоимость несколько снизилась, но была близка к рекордным показателям: бензины АИ-92 и АИ-95 продавались за 61,8 тыс. и 67,6 тыс. рублей за т соответственно. Темпы подорожания топлива в рознице в июле обогнали темпы роста инфляции, указывал ранее Росстат.

При этом в Минэнерго 28 июня заявляли, что рост цен на бензин пришелся на май-июнь — период проведения первой волны плановых ремонтов НПЗ.

«Сейчас ремонты завершаются, поэтому постепенно стабилизируется производство бензина», — отметили тогда в ведомстве.

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Вывоза нет: в Госдуме предложили повысить экспортную пошлину на нефть